ВТБ обеспечил оплату во всех каналах продаж метрополитена Москвы Доступны покупка и пополнение билетов

ВТБ обеспечил оплату на всех каналах продаж «Московского метрополитена». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.

В банке заявили, что обеспечили проведение операций покупки и пополнения проездных билетов во всех удаленных каналах метрополитена. В частности, в приложении «Метро Москвы», «Мобильном билете», на портале transport.mos.ru и с помощью SMS-сервиса. Также ВТБ заявил, что в ближайшее время банк обеспечит эквайринг на сайте самого метрополитена.

Метрополитен проводил тендер на оказание услуг по эквайрингу. ВТБ выиграл его в декабре прошлого года.

Отметим, накануне ВТБ сообщил о покупке контрольного пакета «Медиалогии» — 63%. Сумма сделки неизвестна. Кредитная организация заявила, что покупка является частью бизнеса прямых инвестиций. ВТБ рассчитывает на увеличение операционных показателей «Медиалогии» в течение трех лет.