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18.01.19 / 14:20 Новости / Россия и мир / Экономика

ВТБ обеспечил оплату во всех каналах продаж метрополитена Москвы

Доступны покупка и пополнение билетов

Фото АБН

ВТБ обеспечил оплату на всех каналах продаж «Московского метрополитена». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.

В банке заявили, что обеспечили проведение операций покупки и пополнения проездных билетов во всех удаленных каналах метрополитена. В частности, в приложении «Метро Москвы», «Мобильном билете», на портале transport.mos.ru и с помощью SMS-сервиса. Также ВТБ заявил, что в ближайшее время банк обеспечит эквайринг на сайте самого метрополитена.

Метрополитен проводил тендер на оказание услуг по эквайрингу. ВТБ выиграл его в декабре прошлого года.

Отметим, накануне ВТБ сообщил о покупке контрольного пакета «Медиалогии» — 63%. Сумма сделки неизвестна. Кредитная организация заявила, что покупка является частью бизнеса прямых инвестиций. ВТБ рассчитывает на увеличение операционных показателей «Медиалогии» в течение трех лет.

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