Врио губернатора Петербурга провел объезд Красногвардейского района Он посетил строящийся детский сад

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел объезд Красногвардейского района. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора.

Глава города проинспектировал строящийся детский сад на Пискаревском проспекте. Беглов заявил, что детсад должен принять детей 25 августа. Также он дал поручение комитету по энергетике помочь в подключении здания к сетям «ТЭК СПб».

В пресс-службе отметили, что сад находится рядом с ЖК «Новая Охта». Открытие детского сада обеспечит местами дошкольников района, добавили в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что разрешение на строительство детского сада выдано в 2015 году. На объекте несколько раз менялся подрядчик. Отметим, в ночь на субботу Беглов провел совещание с главами районных администраций. Причина – плохая уборка снега в городе.