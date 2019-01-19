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19.01.19 / 12:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Врио губернатора Петербурга провел объезд Красногвардейского района

Он посетил строящийся детский сад

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел объезд Красногвардейского района. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора.

Глава города проинспектировал строящийся детский сад на Пискаревском проспекте. Беглов заявил, что детсад должен принять детей 25 августа. Также он дал поручение комитету по энергетике помочь в подключении здания к сетям «ТЭК СПб».

В пресс-службе отметили, что сад находится рядом с ЖК «Новая Охта». Открытие детского сада обеспечит местами дошкольников района, добавили в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что разрешение на строительство детского сада выдано в 2015 году. На объекте несколько раз менялся подрядчик. Отметим, в ночь на субботу Беглов провел совещание с главами районных администраций. Причина – плохая уборка снега в городе.

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