Беглов подарил жителям Дома сопровождаемого проживания хлебопечку

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подарил жителям Дома сопровождаемого проживания хлебопечку. Об этом пресс-служба губернатора сообщила в субботу.

Также Беглов подарил цветы девушке Полине, у которой накануне было день рождения. Глава Петербурга пообщался с подопечными центра.

Он заявил, что город поможет центру выкупить помещения в соседнем доме для создания там трудовых помещений. Беглов отметил необходимость расширения аналогичных центров для устройства бывших воспитанников интернатов и детских домов.

Отметим, Дом сопровождаемого проживания является проектом по созданию альтернативы психоневрологическим интернатам. Проект реализует Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», «Группа ЛСР», комитет по социальной политике Петербурга и администрация Красногвардейского района. В здании могут постоянно проживать 19 инвалидов.