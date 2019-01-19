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19.01.19 / 19:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Мостотрест» за сутки вывез с набережных Петербурга более 1 тыс. куб.м снега

Также их подмели и посыпали песком

Фото «Мостотрест»

«Мостотрест» за сутки вывез с набережных и мостов Петербурга 1,12 тыс. куб.м снега. Об этом организация сообщила в субботу.

Уборкой занялась подрядная организаций, уточнили в «Мостотресте». Компания отметила, что также проведены механическое подметание, ручная уборка, ручная зачистка наледи, обработка песчаной и пескосоляной смесью и другие работы. Кроме этого, убран снег с крыши надземного пешеходного перехода в квартале Московская Славянка через Московское шоссе.

Отметим, ранее жилищный комитет Петербурга отчитался об уборке после снегопада в четверг. Ведомство проверило несколько районов, в некоторых из них плохо почистили кровли домов. Аппарат вице-губернатора города Николая Бондаренко сообщил, что за сутки из Петербурга вывезли 59 тыс. куб.м снега. С начала зимы – 1,12 млн куб.м снега.

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