Россельхознадзор начал работу над предложением по усилению контроля за отгрузкой зерна И сменить форму допуска на экспорт

Россельхознадзор начал работу над предложением по усилению контроля за отгрузкой зерна. Ою этом глава ведомства Сергей Данкверт сообщил в субботу.

В частности, Россельхознадзор считает необходимым смену формы допуска на экспорт. Ведомство информаировало об этом вице-премьера Алексея Гордеева, передает ТАСС. «Мы переходим на качественно другой уровень. По ряду стран мы будем предлагать лицензирование деятельности по экспорту продукции, в том числе — усиление роли государственных компаний, таких, как Объединенная зерновая компания и «Продинторг»», — добавил Данкверт.

Отметим, ранее ведомство выявило массовые нарушения на юге России. После этого Россельхознадзор заявил, что планирует проверить все площадки в стране для экспорта зерна. В частности, усилен контроль над карантинным фитосанитарным состоянием мест отгрузки в Краснодарском крае и Ростовской области.