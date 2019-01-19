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19.01.19 / 19:01 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Власти США намерены ограничить деятельность IT-компаний Китая

Точного списка организаций нет

Власти США намерены ограничить деятельность IT-компаний Китая. Об этом в субботу сообщили источники.

Соответствующий указ подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа, передает Bloomberg. Источники издания отметили, что ограничения разработаны для защиты национальной безопасности страны.

Документ расширяет полномочия министерства торговли США в области оценки продуктов IT-компаний и контроля за их работой. При этом, в указе нет названий конкретных организаций.

Источники не сообщили, когда документ планируется подписать. Совет национальной безопасности США не подтвердил информацию.

Добавим, в прошлом году российские производители телекоммуникационного оборудования призвали Минпромторг России защитить их от китайских компаний. В частности, от ZTE и Huawei. По данным российских производителей, доля указанных китайских компаний на рынке составляет 90%. При этом, доля российских компаний составляет 6-8%.

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