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20.01.19 / 19:58 Новости / Россия и мир

Арабские страны собираются создать Таможенный союз

И зону свободной торговли

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Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте заявили, что планируют создать Таможенный союз и Арабскую зону свободной торговли. Об этом в воскресенье сообщил заместитель генсекретаря ЛАГ Хусам Заки.

По его словам, одна из главных задач — достижение продовольственной безопасности арабских стран, а также их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах, цитирует ТАСС. Стороны будут ориентироваться на программный документ ООН на пути к интеграции, уточняет агентство. Итоговый документ форума одобрили делегации 20 стран.

Добавим, форум проходил под девизом «Процветание как фактор мира». Следующий экономический саммит ЛАГ пройдет в столице Мавритании в январе 2023 года. Он станет пятым по счету.

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