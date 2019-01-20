Bloomberg: Евро будет существовать еще минимум 20 лет В частности, из-за дороговизны отказа от валюты

По словам экономистов, опрошенных Bloomberg, евро «будет жить» еще минимум 20 лет. На это указали около 80% респондентов, пишет агентство в воскресенье.

В частности, этому будет способствовать сложный выход Великобритании из Евросоюза. Мартин Ведер из Zuercher Kantonalbank отмечает, что последствия выхода из зоны евро будут еще тяжелее, чем Brexit.

В свою очередь экономист Intesa Sanpaolo Аннамария Гримальди указывает, что отказ от евро – дорогостоящий процесс, который ни одна страна-член ЕС не захочет пройти. При этом наиболее вероятными кандидатами на выход из еврозоны эксперты называют Италию и Грецию.

Добавим, евро является официальной валютой 19 стран еврозоны. Также евро – национальная валюта еще девяти государств за пределами ЕС.