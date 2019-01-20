В Минстрое РФ рассчитывают на скорое принятие постановления о добавлении одорантов в газ В настоящее время он практически не используется

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассчитывает, что постановление о добавлении одорантов — сильно пахнущих реагентов — в бытовой газ для предотвращения несчастных случаев из-за утечек будет принято в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире «России-1».

По словам министра, в настоящее время вопрос добавления одорантов не отрегулирован, цитирует ТАСС. Он добавил, что бытовой газ практически не пахнет, поскольку добавление специфического запаха в него требует дополнительных затрат.

Осенью прошлого года замглавы Минстроя Андрей Чибис говорил, что ведомство внесло на рассмотрение правительства предложение об обязательном одорировании газа. Интенсивность запаха должна быть такой, чтобы его присутствие обнаруживалось уже при концентрации не более 20% от нижнего предела взрываемости газа, отмечал он. В настоящий момент концентрацию одорантов в бытовом газе определяют ресурсоснабжающие организации.