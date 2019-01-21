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21.01.19 / 21:59 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» обжаловал решение суда о списании долгов жителей Чечни

«Компания реализовала свое право обращения в апелляционную инстанцию в соответствии с действующим законодательством»

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Коллаж АБН

Компания «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловала решение Грозненского районного суда о списании долгов жителей Чечни. Об этом в понедельник сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что реализовали свое право в соответствии с законом. «Газпром межрегионгаз Грозный» также сообщил, что общий объем просроченной задолженности на территории Чечни составляет более 16 млрд рублей. Из этой суммы долги населения составляют более 13 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что суд постановил списать долги жителей Чечни в размере 9,3 млрд рублей. Период списания – с 2007 по 2015 год. Соответствующее требование в суд предоставила прокуратура, так как по этой задолженности истек срок давности. Отметим, с аналогичными просьбами списать просроченные долги уже обратились депутаты Чувашии. Башкирии и Петербурга в прокуратуры регионов.

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