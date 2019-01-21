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21.01.19 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

«Метрострой»: Смольный сделал все, чтобы завести ситуацию в тупик

А еще спрогнозировал «техногенную катастрофу»

Фото АБН

Компания «Метрострой» выпустила заявление, в котором характеризует Смольный как некомпетентного заказчика, «который сделал все для того, чтобы завести ситуацию в тупик». Обращение поступило в распоряжение АБН в понедельник.

«Метрострой» собирается оспорить решения комитета по развитию транспортной инфраструктуры и дирекции транспортного строительства. Также компания готова привлекать к разрешению спора независимых экспертов.

По мнению «Метростроя», в Смольном не понимают, что «нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ». «Метрострой» прогнозирует городу «техногенную катастрофу» в случае халатного отношения к тоннелям.

В «Метрострое» заявляют, что многократно «пытались наладить отношения с заказчиком и довести до него свою аргументацию». По мнению компании, Смольный намеренно затягивал приемку и оплату выполненных работ, применял в одностороннем порядке понижающие коэффициенты практически по всем строкам смет действующих контрактов, не предоставлял площадки под строительство и так далее. «»Метрострой» не раз указывал на эти нарушения заказчику, но в ответ получал претензии и иски в суд, где обвинялся он сам», — говорится в заявлении компании.

Напомним, в понедельник Смольный сообщил, что расторгает все контракты с «Метростроем». В КРТИ решение назвали «сложным и болезненным». В Смольном убеждены, что компания не справится с исполнением госконтрактов даже при докапитализации. Причиной расторжения контрактов стал срыв сроков и грубое неисполнение условий контрактов.

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