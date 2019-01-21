В мире стало в два раза больше миллиардеров за последние 10 лет Их 2208 человек

В мире стало в два раза больше миллиардеров за последние 10 лет. Об этом стало известно в понедельник из доклада благотворительной и гуманитарной организации Oxfam International.

По данным организации, в 2018 году в мире насчитывалось 2 208 миллиардеров. Их число выросло на 12% год к году.

Согласно докладу, каждый год состояние миллиардеров растет на $900 млрд. Это около $2,5 млрд в день. Организация отметила, что в настоящий момент в мире 3,8 млрд человек живут на границе нищеты – они проживают менее чем на $5,5 в день. При этом, их доходы упали на 11%.

Добавим, в настоящий момент в России 19,3 млн бедных. Это данные Росстата за 2018 год. Организация отметила, что число бедных россиян сократилось. Их доля от общего числа жителей России в 2018 году составила 13,2% против 13,3% в 2017 году.