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21.01.19 / 17:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Фракция «Партии роста» в ЗакСе Петербурга поддержит кандидатуру Совершаевой на пост вице-губернатора

Но Резник не поддержит

Фото АБН

Фракция «Партии роста» в петербургском Законодательном собрании поддержит кандидатуру Любови Совершаевой на пост вице-губернатора города. Об этом стало известно в понедельник на встрече фракции с Совершаевой.

О поддержке фракции заявила ее глава Оксана Дмитриева. Как пишет «Фонтанка», Дмитриева прокомментировала, что давно знакома с Совершаевой в связи с ее работой в полпредстве президента по СЗФО.

При этом депутат ЗакСа Максим Резник, который тоже входит в состав фракции «Партии роста», сказал, что не будет поддерживать кандидатуру Совершаевой. Он объяснил это тем, что не поддержит и кандидатуру Александра Беглова, в настоящий момент исполняющего обязанности губернатора города.

Напомним, Смольный внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуры шести вице-губернаторов. Это, помимо Совершаевой, Евгений Елин, Николай Линченко. Владимир Княгинин, Максим Шаскольский и Эдуард Батанов. Совершаеву Беглов хочет видеть куратором внутриполитического блока. Ранее за внутреннюю политику Петербурга отвечали вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов. В настоящий момент Совершаева занимает пост главы аппарата губернатора Петербурга.

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