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22.01.19 / 15:47 Новости / Петербург и Ленобласть

УФАС Петербурга отменило конкурс на ремонт Благовещенского моста

На 14 млн рублей

Фото АБН

Управление федеральной антимонопольной службы России по Петербургу отменило конкурс на ремонт Благовещенского моста с начальной ценой контракта почти в 14 млн рублей. Об этом в УФАС сообщили во вторник.

УФАС рассмотрело жалобу ЗАО «Экодор». Заявитель сообщил, что первую часть его заявки необоснованно отклонили. В «Мостотресте» сказали, что ошибка была технической. Комиссия УФАС признала жалобу обоснованной, конкурс отправляют на повторное рассмотрение.

Напомним, накануне УФАС приостановило конкурс на ремонт Мариинского дворца. Антимонопольщики получили жалобу, после рассмотрения она признана необоснованной. Конкурс возобновили.

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