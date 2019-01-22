Все новости

22.01.19 / 15:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Елин обсудил с депутатами недостаток инвестиций в Петербург

Встретился с фракцией СР в ЗакСе

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин обсудил на встрече с депутатами фракции «Справедливая Россия» недостаток инвестиций в экономику Петербурга. Встреча состоялась во вторник.

Как пишет «Петербургский дневник», по мнению Елина, для прихода инвестиций Петербургу нужно кооперироваться с Ленобластью. Город должен создавать условия для прихода инвестиций и создавать комфортную среду для жителей, считает Елин.

Также депутаты встретились с еще одним кандидатом в вице-губернаторы – Владимиром Княгининым. Он также высказался за кооперацию с Ленобластью.

Напомним, в понедельник Смольный огласил имена кандидатов на пост вице-губернаторов города. Предполагается, что Елин будетьотвечать за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования города. Владимир Книгяини – за сотрудничество в том числе с субъектами РФ. Также в списке кандидатов – Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Максим Шаскольский, Николай Линченко. Встречи фракций с Совершаевой прошли накануне.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.