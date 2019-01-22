Елин обсудил с депутатами недостаток инвестиций в Петербург Встретился с фракцией СР в ЗакСе

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Евгений Елин обсудил на встрече с депутатами фракции «Справедливая Россия» недостаток инвестиций в экономику Петербурга. Встреча состоялась во вторник.

Как пишет «Петербургский дневник», по мнению Елина, для прихода инвестиций Петербургу нужно кооперироваться с Ленобластью. Город должен создавать условия для прихода инвестиций и создавать комфортную среду для жителей, считает Елин.

Также депутаты встретились с еще одним кандидатом в вице-губернаторы – Владимиром Княгининым. Он также высказался за кооперацию с Ленобластью.

Напомним, в понедельник Смольный огласил имена кандидатов на пост вице-губернаторов города. Предполагается, что Елин будетьотвечать за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования города. Владимир Книгяини – за сотрудничество в том числе с субъектами РФ. Также в списке кандидатов – Любовь Совершаева, Эдуард Батанов, Максим Шаскольский, Николай Линченко. Встречи фракций с Совершаевой прошли накануне.