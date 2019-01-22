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22.01.19 / 09:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Прокуратура нашла нарушения в содержании исторических домов на Васильевском острове

Из фасадов зданий выпадают кирпичи

Прокуратура Василеостровского района обнаружила нарушения в содержании двух исторических многоквартирных домов на Среднем проспекте, 11 и 17. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Содержание домов районная прокуратура проверила вместе со специалистами Государственной жилищной инспекции Петербурга и комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Инспектора пришли к выводу, что управляющая компания этих домов – ООО «УК «Мир» — нарушает закон о сохранении объектов культурного наследия.

В прокуратуре рассказали, что на фасадах домов штукатурка разрушается до кирпичной кладки, а также выпадают кирпичи, нависающие элементы не отбиты. «Угроза жизни и здоровью граждан не устранена», — отметили в прокуратуре. Из-за нарушения сопряжения отмостки и цокольной части разрушается фундамент. Также внутри дворов владельцы квартир установили многочисленные кондиционеры без необходимых документов.

Районная прокуратура внесла гендиректору управляющей компании представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Добавим, дом 17 по Среднему проспекту – объект культурного наследия регионального значения под названием «Дом с флигелями семьи Брюлловых постройки 1872-1873 годов». А дом 11 по Среднему проспекту является выявленным объектом культурного наследия – «Дом Гулина П.Г., постройки 1902 года».

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