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22.01.19 / 15:14 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский метрополитен рассказал, почему поезда иногда ходят не по своей линии

Из-за недостатка депо

Фото АБН

Петербургский метрополитен рассказал, почему поезда метро часто ходят по «чужой» линии. Ответ дали во вторник в блоге организации.

Поездам приходится уходить на «чужую» линию для того, чтобы попасть в депо. Как говорят в метро, в идеале в настоящий момент нужны десять электродепо – по два на каждой линии. Но пока что таких депо всего пять

Отметим, красную линию обслуживает депо «Автово» и депо «Северное». Синюю – «Выборгское». С поездами зеленой ветки работает депо «Невское». Поезда «оранжевой» ветки также обслуживаются в этом депо. Составы фиолетовой ветки уходят в депо «Московское» и скоро начнут уходить в депо «Южное». Его должны ввести в эксплуатацию в этом году.

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