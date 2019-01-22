Петербургский метрополитен рассказал, почему поезда иногда ходят не по своей линии Из-за недостатка депо

Петербургский метрополитен рассказал, почему поезда метро часто ходят по «чужой» линии. Ответ дали во вторник в блоге организации.

Поездам приходится уходить на «чужую» линию для того, чтобы попасть в депо. Как говорят в метро, в идеале в настоящий момент нужны десять электродепо – по два на каждой линии. Но пока что таких депо всего пять

Отметим, красную линию обслуживает депо «Автово» и депо «Северное». Синюю – «Выборгское». С поездами зеленой ветки работает депо «Невское». Поезда «оранжевой» ветки также обслуживаются в этом депо. Составы фиолетовой ветки уходят в депо «Московское» и скоро начнут уходить в депо «Южное». Его должны ввести в эксплуатацию в этом году.