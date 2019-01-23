ДТП в Бокситогорском районе остановило движение по федеральной трассе А-114 Движение перекрыто на 385 км у д. Совхозный

ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти остановило движение по федеральной трассе А-114 Вологда — Тихвин – трасса «Кола». Об этом в среду сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение перекрыто на 385 км у д. Совхозный с 08:50. По предварительной информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на столкнулись четыре транспортных средства. В результате пострадал один человек.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 14 января по 15 августа на Ладожском мосту, расположенном на трассе Р-21 «Кола», будет ограничен проезд из-за ремонтных работ. Рабочим предстоит выполнить демонтаж пришедших в ненормативное состояние деформационных швов, смонтировать новые, выполнить устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия разводного пролетного строения, а также произвести замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия неразводной части моста и локальную окраску пролетных строений. Работы планируется выполнить в четыре этапа с попеременным перекрытием по одной полосе движения: сначала в направлении Петербурга, затем в направлении Ленинградской области.