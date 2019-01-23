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23.01.19 / 18:22 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть направит 1 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог в регионе

Область определила приоритетные проекты

Фото АБН

Дорожный фонд Ленинградской области на 2019 год составляет порядка 8,2 млрд рублей, из которых около 1 млрд рублей запланировано на ремонт муниципальных дорог. Об этом в среду рассказали в областной администрации.

Среди приоритетных проектов в этом году область определила начало строительства обхода Мурино в створе Гражданского проспекта и двухпутного путепровода во Всеволожске около станции Мельничный ручей. Также в 2019 году продолжится возведение развязки с КАД в западном Мурино и завершится актуализация проекта строительства нового моста через Волхов в Киришах. Заказчик работ — ГКУ «Ленавтодор».

Кроме того, Ленобласть намерена добиваться федерального софинансирования строительства мостов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Еще два проекта — расширение Колтушского шоссе и строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Ранее сообщалось, что Ленобласть выделит порядка 465 млн рублей на ремонт дорог в регионе. Дополнительный и капитальный ремонт муниципальных трасс предусмотрен в 39 городах и поселках. Средства планируют взять из регионального дорожного фонда.

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