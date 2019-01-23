Минстрой выступил против введения соцнормы энергопотребления Результаты таких экспериментов в России оказались противоречивыми

В настоящее время Минстрой РФ выступает против возможности введения социальной нормы на потребление электроэнергии. Об этом в среду заявил глава ведомства Владимир Якушев.

Он отметил, что результаты экспериментов по введению такой соцнормы получились противоречивыми, цитирует ТАСС. Теперь все предложения обсуждаются в правительстве, однако пока позиция Минстроя в консультациях «больше нет, чем да», добавил Якушев.

Осенью прошлого года сообщалось, что правительство вновь обсуждает введение нормы энергопотребления для населения. По данным «Коммерсанта», Минэнерго, Минэкономики и ФАС должны были к 15 января внести проекты нормативных документов. Согласно предложениям, соцнорма якобы будет составляет 300 кВт/ч в месяц и оплачивать по базовому тарифу, уточняло издание. Потребление свыше 300 кВт/ч, возможно, будет оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». Вместе с тем объем будет фиксироваться не на человека, а на «точку подключения», отмечал «Ъ».