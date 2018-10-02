СМИ: Правительство вновь обсуждает введение нормы энергопотребления для населения Проекты нормативных документов должны внести к январю

Правительство РФ вновь обсуждает возможность введения социальной нормы энергопотребления для населения. На совещании в сентябре вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил эту идею, пишет во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол мероприятия.

Как уточняет издание, Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов. Одобренная вице-премьером схема, вероятно, будет мягче той, что рассматривалась ранее, отмечает «Ъ».

Так, соцнорму предлагается ввести на уровне 300 кВт/ч в месяц и оплачивать по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт/ч может оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». При этом объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения», указывает газета.

Вместе с тем, для россиян, которые нуждаются в поддержке, будут установлены льготы. Одновременно правительство предлагает сократить число категорий потребителей, которые приравниваются к населению, а также отказаться от льгот для селян и владельцев квартир с электроплитами.

Добавим, идея ввести соцнорму на электропотребление обсуждалась в 2013 году. Тогда выбрали семь пилотных регионов, в которых установили норму в 50–190 кВт/ч в месяц на человека. В 2014 году реформа должна была заработать по всей стране, однако ее отложили.