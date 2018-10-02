Все новости

02.10.18 / 08:50 Новости / Россия и мир

СМИ: Правительство вновь обсуждает введение нормы энергопотребления для населения

Проекты нормативных документов должны внести к январю

Правительство РФ вновь обсуждает возможность введения социальной нормы энергопотребления для населения. На совещании в сентябре вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил эту идею, пишет во вторник «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол мероприятия.

Как уточняет издание, Минэнерго, Минэкономики и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов. Одобренная вице-премьером схема, вероятно, будет мягче той, что рассматривалась ранее, отмечает «Ъ».

Так, соцнорму предлагается ввести на уровне 300 кВт/ч в месяц и оплачивать по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт/ч может оплачиваться по повышенному тарифу, а свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному». При этом объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения», указывает газета.

Вместе с тем, для россиян, которые нуждаются в поддержке, будут установлены льготы. Одновременно правительство предлагает сократить число категорий потребителей, которые приравниваются к населению, а также отказаться от льгот для селян и владельцев квартир с электроплитами.

Добавим, идея ввести соцнорму на электропотребление обсуждалась в 2013 году. Тогда выбрали семь пилотных регионов, в которых установили норму в 50–190 кВт/ч в месяц на человека. В 2014 году реформа должна была заработать по всей стране, однако ее отложили.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Oleg-sg 02.10.2018 at 10:16 - Reply

    Меня радует. В стране, переполненной эрергоресурсами, которая и продать-то толком их не может, решили на всякий случай прибить население. Чтобы рот не разевали на экспортный товар

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

117 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.