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23.01.19 / 20:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный купит жилье у «Дальпитерстроя» на 0,5 млрд рублей

Компания обошла "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад"

Комитет имущественных отношений Петербурга купит квартиры в собственность города путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов у ООО «СК Дальпитерстрой». Компания выиграла соответствующий аукцион, стало известно в среду из материалов портала госзакупок.

Компания готова отдать жилье за 538,12 млн рублей. Второй участник торгов, ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», предложило 540,88 млн рублей. Отметим, начальная цена контракта составляла порядка 551,92 млн рублей за 7 938 кв. м.

В конце прошлого года сообщалось, что Смольный купит у «Дальпитерстроя» квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего предполагается приобрести 147 квартир общей площадью более 4,5 тыс. кв. м на 316 млн рублей. Как рассказали в КИО, в собственность Петербурга жилье передадут в 2020 году.

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