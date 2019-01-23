В Ленобласти отказались от предложения Смольного сократить количество автобусов между регионами Просили отменить 110 маршрутов ради 1,5 млрд рублей

В администрации Ленинградской области отказались поддерживать инициативу комитета по транспорту Петербурга сократить количество маршрутов между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом в среду заявили в управлении по транспорту Ленинградской области.

Смольный предложил Ленинградской области отменить 38 областных маршрутов, в числе направлений – Гатчина, Кудрово и Всеволожск. Также в администрации Ленобласти отказались согласовать сокращение 68 межрегиональных маршрутов, заказанных Петербургом, отмечает «Коммерсантъ-СПб».

Отметим, в 2020 году заканчивается срок договоренностей между Петербургом и Ленинградской областью о совместном транспортном сообщении. В настоящий момент работает 172 маршрута, заказанных Ленобластью. Еще 140 маршрутов заказаны Петербургом. Ежегодно этими автобусами пользуются 7 млн человек.

В Смольном заявили о намерении сократить маршруты в середине января. По мнению петербургских чиновников, это позволит сократить 1,5 млрд рублей.