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23.01.19 / 09:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный направил «Метрострою» официальные уведомления о расторжении контрактов

По четвертому направит позже

Фото АБН

«Дирекция транспортного строительства» направила «Метрострою» официальные уведомления о расторжении трех контрактов на строительство фиолетовой, зеленой и оранжевой веток метро. Об этом стало известно накануне.

Общая стоимость контрактов составляет 85 млрд рублей. Из них 64 млрд компании уже выплачены. Причиной разрыва контракта указано нарушение его условий, отмечает «Фонтанка».

Пока что Смольный не расторгает контракты по строительству коричневой ветки метро, но эта информация последует позднее, пишет «Фонтанка». В «Метрострое» сообщили, что не будут комментировать ситуацию, а о позиции компании станет известно в суде.

Отметим, на этой неделе Смольный сообщил о расторжении контрактов с «Метростроем». Это генеральный подрядчик на строительстве петербургского метро в течение последних 60 лет. В Смольном уверяют, что в Петербурге есть компании, способные заменить «Метрострой». Их поиск начнут через неделю. В «Метрострое» в ответ на остановку исполнения контрактов заявили об угрозе «техногенной катастрофы» в городе.

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