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23.01.19 / 15:35 Новости / Петербург и Ленобласть

СМИ: Следствие предъявило обвинение в гибели двух человек на Измайловском диспетчеру «Теплосети»

По статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»

Фото АБН

Следствие предъявило обвинение в гибели двух человек осенью прошлого года от прорыва трубы диспетчеру компании «Теплосеть». Об этом в среду пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По мнению следователи следственного отдела СК Адмиралтейского района, диспетчер действовал неосторожно и небрежно при эксплуатации трубопровода, когда занимался подключением трубопровода после устранения аварии на сети на набережной Фонтанки. Уголовное дело, по данным «Фонтанки», переквалифицировали на ч. 3 ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Первоначально уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Под эту статью могли попасть и руководящие лица «Теплосети» и ТГК-1.

Напомним, прорыв трубы произошел 28 сентября. Погибли два молодых человека, которые находились в подвальном помещении кафе «Типичный Питер». В доме, в котором работало заведение, была старая труба, но в 2017 году экспертиза разрешила использовать ее до 2020 года.

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