Петербургский метрополитен рассказал про «вагон-батарейку» Это контактно-аккумуляторные электровозы

ГУП «Петербургский метрополитен» рассказал, что в метро есть «вагон-батарейка». Запись в блоге опубликована в среду.

«Вагоном-батарейкой» называют контактно-аккумуляторные электровозы. По ночам они занимаются развозкой технического оборудования и материалов для ремонта станций, эскалаторов, тоннелей. Внутри электровоза вместо пассажирских диванов установлены аккумуляторы. Вагон может двигаться, используя напряжение с контактного рельса, а может – расходуя запас аккумуляторов.

Отметим, по ночам в метро убирают напряжение с контактного рельса, и ездить без аккумуляторов невозможно. Помимо контактно-аккумуляторных электровозов по ночам на развозке материалов для ремонта работают также мотовозы с грузовыми платформами. После закрытия в метро выполняют работы, которые невозможно сделать днем.

На прошлой неделе метрополитен рассказывал, что станции метро «Пионерская» хотели дать название «Богатырский проспект» или «Проспект Испытателей». Однако ее открыли к 60-летию Всесоюзной пионерской организации. В результате в Петербурге есть станция метро «Пионерская», Пионерская площадь и Пионерская улица, и все они расположены в разных районах города.