«Лента» нарастила выручку до 413,5 млрд рублей в 2018 году В IV квартале показатель составил 119,5 млрд рублей

По итогам 2018 года ПАО «Лента» получила порядка 413,5 млрд рублей выручки, что на 13,2% больше в годовом выражении. Компания обнародовала данные в четверг.

В прошлом году ритейлер открыл 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Сопоставимые продажи компании (like-for-like) выросли за год на 1,3%, средний чек — на 0,8%, а покупательский трафик — на 0,5%.

В IV квартале выручка «Ленты» составила около 119,5 млрд рублей, год к году показатель вырос на 6,6%. Сопоставимые продажи за указанный период увеличились на 2,1%, средний чек – также на 2,1%, а трафик остался на прежнем уровне.

Добавим, «Лента» была основана в 1993 году в Петербурге. Она является одной из крупнейших розничных сетей в России. По данным на декабрь 2018 года. У компании 242 гипермаркета и 133 супермаркета.