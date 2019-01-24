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24.01.19 / 11:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

«Лента» нарастила выручку до 413,5 млрд рублей в 2018 году

В IV квартале показатель составил 119,5 млрд рублей

Фото АБН

По итогам 2018 года ПАО «Лента» получила порядка 413,5 млрд рублей выручки, что на 13,2% больше в годовом выражении. Компания обнародовала данные в четверг.

В прошлом году ритейлер открыл 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Сопоставимые продажи компании (like-for-like) выросли за год на 1,3%, средний чек — на 0,8%, а покупательский трафик — на 0,5%.

В IV квартале выручка «Ленты» составила около 119,5 млрд рублей, год к году показатель вырос на 6,6%. Сопоставимые продажи за указанный период увеличились на 2,1%, средний чек – также на 2,1%, а трафик остался на прежнем уровне.

Добавим, «Лента» была основана в 1993 году в Петербурге. Она является одной из крупнейших розничных сетей в России. По данным на декабрь 2018 года. У компании 242 гипермаркета и 133 супермаркета.

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