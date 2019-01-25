Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2498,23; РТС - 1192,02

Московская биржа в пятницу закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,63% до 2498,23 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,33% и составил 1192,02 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что к концу недели пыл покупателей чуть утих, но поводов фиксировать прибыль пока не появилось. Акции «Магнита» сейчас корректируются после того, как на этой неделе пробили-таки границу «боковика» и вырвались выше. После некоторого отката бумаги могут снова выйти в плюс и повторно направиться в область 4400 руб. К слову, «ГДР FIVE» (X5 Retail Group) сегодня тоже теряют в цене.

Рубль в пятницу днем резко прервал свое триумфальное укрепление, поддерживаемое поклонниками carry trade. По мнению аналитика, причина в том, что инвесторы слегка испугались расширения присутствия Центробанка РФ на рынке валют. С февраля, как стало сегодня известно, регулятор возвращает отложенные покупки валюты. Там небольшой объем, +2,8 млрд рублей ежедневно к постоянным приобретениям долларов США в пользу Минфина. Даже в суммарном объеме этим финансовым средствам не по силам организовать и удержать рыночный тренд. Рынок, скорее, беспокоит сам факт постоянного присутствия регулятора в торгах, заявила Бодрова. Доллар США завершит сессию пятницы в пределах отметок 66,00-66,45 рублей. Евро закончит сессию и уйдет на выходные в границах 74,90-75,25 рублей.