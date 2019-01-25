Центробанк РФ с 1 февраля вернется к закупкам валюты на внутреннем рынке Банк России будет проводить покупки равномерно на протяжении 36 месяцев

Центробанк РФ с 1 февраля вернется к закупкам иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом регулятор сообщил в пятницу.



В сентябре прошлого года ЦБ отложил покупки валюты. Отмечается, что регулятор возобновит покупки в рамках реализации механизма бюджетного правила. Банк России будет проводить их равномерно на протяжении 36 месяцев с начала операций. Подчеркивается, что это увеличит ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд. рублей. Регулятор оставил за собой право остановить операции в случае угрозы финансовой нестабильности.

Напомним, решение приостановить регулярные покупки валюты было принято в конце августа из-за резкого ослабления рубля. ЦБ пообещал возобновить их после Нового года. В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила эту информацию.