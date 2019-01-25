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25.01.19 / 19:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга упростили порядок получения соцподдержки для детей-сирот

Соответствующий документ подписал врио губернатора Александр Беглов

Петербурге постановлением правительства упростили порядок получения социальной поддержки для детей сирот. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Документ позволит районным администрациям принимать заявления без комплекта документов, содержащих информацию, которая уже есть в государственном «Городском реестре социальной защиты». Кроме того, петербуржцы смогут самостоятельно предоставлять страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования для размещения сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Соответствующий документ подписал врио губернатора Александр Беглов.

Добавим, в декабре 2018 года стало известно, что комитет имущественный отношений Петербурга приобретет у «СК «Дальпитерстрой» жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация стала единственным участником конкурса Смольного. В планах комитета купить 147 квартир общей площадью более 4,5 тыс. кв. м. Это обойдется в 316 млн рублей.

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