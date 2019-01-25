Трамвай №58 изменит маршрут 29 и 30 января Из-за работ по валке деревьев

Трамвай №58 изменит маршрут 29 и 30 января с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Об этом в пятницу сообщили в «Горэлектротранс».



Это связано с работами по валке деревьев. В сообщении отмечается, что в плохую погоду деревья могут упасть на контактные сети. Работы будут проводиться на Суздальском проспекте, 5. В это время трамвай будет ездить от конечной остановки «Пр. Культуры» по действующему маршруту до Выборгского шоссе, оттуда по проспекту Энгельса до конечной «Станция метро «Удельная»».

Напомним, «Горэлектротранс» предоставил ветеранам и блокадникам бесплатный проезд с 26 по 28 января. Такое право дается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и др., созданных фашистами и их союзниками. При этом ветераны могут быть гражданами любой страны. Для бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение.