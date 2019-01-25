Все новости

25.01.19 / 09:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Трамвай №58 изменит маршрут 29 и 30 января

Из-за работ по валке деревьев

Трамвай №58 изменит маршрут 29 и 30 января с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Об этом в пятницу сообщили в «Горэлектротранс».

Это связано с работами по валке деревьев. В сообщении отмечается, что в плохую погоду деревья могут упасть на контактные сети. Работы будут проводиться на Суздальском проспекте, 5. В это время трамвай будет ездить от конечной остановки «Пр. Культуры» по действующему маршруту до Выборгского шоссе, оттуда по проспекту Энгельса до конечной «Станция метро «Удельная»».

Напомним, «Горэлектротранс» предоставил ветеранам и блокадникам бесплатный проезд с 26 по 28 января. Такое право дается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и др., созданных фашистами и их союзниками. При этом ветераны могут быть гражданами любой страны. Для бесплатного проезда необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.