Источник: В «Пулково» задержали мужчину, заявившего о бомбе в своем багаже Взрывных веществ не нашли

В ночь на воскресенье в петербургском аэропорту «Пулково» задержали мужчину, который при досмотре заявил, что в его багаже якобы находится взрывное устройство. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В результате багаж сняли с рейса и дополнительно досмотрели, рассказал собеседник агентства. Бомбы в нем не обнаружили.

По предварительным данным, мужчина во время задержания был нетрезв. Добавим, официальной информации о происшествии нет.

Ранее сообщалось, что в «Пулково» задержали рейс в Якутск. В итоге в аэропорту застряли около 140 человек.