Источник: В «Пулково» задержали мужчину, заявившего о бомбе в своем багаже

В ночь на воскресенье в петербургском аэропорту «Пулково» задержали мужчину, который при досмотре заявил, что в его багаже якобы находится взрывное устройство. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В результате багаж сняли с рейса и дополнительно досмотрели, рассказал собеседник агентства. Бомбы в нем не обнаружили.
По предварительным данным, мужчина во время задержания был нетрезв. Добавим, официальной информации о происшествии нет.
Ранее сообщалось, что в «Пулково» задержали рейс в Якутск. В итоге в аэропорту застряли около 140 человек.
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