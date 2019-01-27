На улицы Петербурга за два дня высыпали 4,5 тыс. тонн песка и 50 тонн гранитной крошки А дорожники вывезли 134 тыс. куб. м снега

За два дня на улицы Петербурга высыпали около 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки для борьбы с гололедом. Об этом в воскресенье рассказали в городском комитете по благоустройству.

За прошедшие сутки дорожники вывезли 65 тыс. куб. м снега, а днем ранее — 69 тыс. куб. м, что стало рекордным показателем в этом сезоне. На улицах продолжают работать порядка 1,16 тыс. машин спецтехники.

Добавим, по данным комитета, с начала года в Петербурге выпало около 90 см снега. С начала сезона показатель приближается к 1,3 м. По прогнозу синоптиков, в воскресенье в городе также ожидается местами небольшой снег. Температура воздуха в настоящее время составляет -10 градусов.