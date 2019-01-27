Все новости

27.01.19 / 18:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Прокуратура Петербурга проверит школу, в которой якобы нашли тараканов

О насекомых ранее сообщили очевидцы

Прокуратура Петербурга

Фото АБН

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверит соблюдение требований федерального, в том числе, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности районной школы №291. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

Проверку проведут после информации в СМИ об обнаружении тараканов в образовательном учреждении. «По итогам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Добавим, ранее в воскресенье очевидцы сообщили, что заметили тараканов и клопов в школе №291. По их словам, уничтожить насекомых дезинфекция не помогла. К посту в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» очевидцы прикрепили фотографии.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.