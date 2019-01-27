Прокуратура Петербурга проверит школу, в которой якобы нашли тараканов О насекомых ранее сообщили очевидцы

Прокуратура Красносельского района Петербурга проверит соблюдение требований федерального, в том числе, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности районной школы №291. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье.

Проверку проведут после информации в СМИ об обнаружении тараканов в образовательном учреждении. «По итогам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Добавим, ранее в воскресенье очевидцы сообщили, что заметили тараканов и клопов в школе №291. По их словам, уничтожить насекомых дезинфекция не помогла. К посту в группе «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» очевидцы прикрепили фотографии.