Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище И осмотрел экспозицию в «Ленрезерве»

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, почтив память погибших во время блокады и Великой Отечественной войны. Это произошло в воскресенье.

Также глава государства осмотрел обновленную экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв», рассказали в Смольном. Кроме того, Путин посетил концерт в БКЗ «Октябрьский». Там он поздравил горожан с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Добавим, ранее в Петербурге прошел военный парад. В нем приняли участие около 2,5 военнослужащих и более 100 единиц техники, сообщали в администрации города. Вечером на Дворцовой площади запланирована программа «Салют над Ленинградом».