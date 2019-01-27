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27.01.19 / 15:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище

И осмотрел экспозицию в «Ленрезерве»

Фото пресс-службы Кремля

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, почтив память погибших во время блокады и Великой Отечественной войны. Это произошло в воскресенье.

Также глава государства осмотрел обновленную экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв», рассказали в Смольном. Кроме того, Путин посетил концерт в БКЗ «Октябрьский». Там он поздравил горожан с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Добавим, ранее в Петербурге прошел военный парад. В нем приняли участие около 2,5 военнослужащих и более 100 единиц техники, сообщали в администрации города. Вечером на Дворцовой площади запланирована программа «Салют над Ленинградом».

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