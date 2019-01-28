Автозаводы Петербурга увеличили производство на 8,5% в 2018 году В декабре – на 4,8%

По итогам 2018 года автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota в Петербурге собрали около 376,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8,5% больше в годовом выражении. Об этом в понедельник пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Петростата.

При этом в декабре выпуск авто составил порядка 32,6 тыс. единиц. Год к году показатель вырос на 4,8%.

Добавим, по данным «Автостата», в 2018 году в Петербурге было продано около 112 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 11% больше в годовом выражении. Лидером рынка стал седан Hyundai Solaris (порядка 5,5 тыс. проданных авто; -17% год к году). На втором месте Volkswagen Polo (5,4 тыс. авто; +9%), а третью строчку занял KIA Rio (5,2 тыс. единиц; +14%).