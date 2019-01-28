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28.01.19 / 19:15 Новости / Россия и мир

Кабмин выделил 10,5 млрд рублей на самолет МС-21

Эта сумма рассчитана на три года

Правительство РФ выделило порядка 10,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета на создание, производство, реализацию и обслуживание самолетов семейства МС-21. Соответствующее постановление от 25 декабря 2018 года опубликовано на сайте кабмина в понедельник.

Согласно документу, в 2019 году на эти цели предусмотрено 1,58 млрд рублей, в 2020 году — 4,11 млрд рублей, а в 2021 году – 4,81 млрд рублей соответственно. Субсидированию подлежат 90% затрат изготовителя воздушных судов, связанных с созданием и обслуживанием МС-21. Кроме того, предусмотрено субсидирование 90% затрат изготовителей самолета и его частей на уплату процентов по кредитам.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что уже есть 175 «твердых заказов» на поставку самолета МС-21. По его словам, заказы оплачены, стартовый заказчик – «Аэрофлот». На данный момент самолеты уже провели 122 полета, отставаний в графике не будет, пообещал Борисов.

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