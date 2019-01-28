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28.01.19 / 19:28 Новости / Петербург и Ленобласть

На торги выставили первое издание «Героя нашего времени»

Выпущено в Петербурге, в типографии Ильи Глазунова

На торги «Литфонда» выставлено первое издание романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Об этом в аукционном доме сообщили в понедельник.

Это издание было выпущено в Петербурге, в типографии Ильи Глазунова, в 1840 году, то есть еще при жизни Лермонтова. Эстимейт лота – 3,3 млн рублей – 3,5 млн рублей.

Издание сохранилось в двух полукожаных переплетах эпохи. Книга издана в двух частях: в первой – повести «Бэла», «Максим Максимыч», «Предисловие и «Журнал Печорина», во второй – «Окончание журнала Печорина», «Княжна Мэри», «Фаталист». Тираж 1000 экземпляров. Второе издание было осуществлено в 1841 году, третье – в 1843 году, уже после смерти автора.

«Герой нашего времени» написан в 1838-1840 годах. Изначально Лермонтов задумывал произведение как серию повестей, работать над ними он начал во время ссылки на Кавказе в 1837 году. Первые несколько глав были опубликованы в журнале «Отечественные записки».

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