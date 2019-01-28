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28.01.19 / 20:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Инвестиции в коммерческую недвижимость в мире достигли $733 млрд в 2018 году

Рекордные за 10 лет

По итогам 2018 года объем инвестиционных сделок на мировом рынке коммерческой недвижимости достиг $733 млрд, что на 4% больше в годовом выражении. Такие данные приводятся в исследовании JLL, обнародованном в понедельник.

Отмечается, что это рекордный показатель за последние десять лет. Лидером по объему транзакций остается Лондон – инвестиции в коммерческую недвижимость города, по подсчетам экспертов, составили порядка $36,4 млрд (+14% год к году).

На втором месте по объему инвестиций в коммерческую недвижимость оказался Нью-Йорк ($31,4 млрд), третью строчку оставил за собой Париж ($27,2 млрд). Москва по итогам прошлого года опустилась на 78 позицию с инвестициями в размере ($1,6 млрд). Аналитики JLL ожидают, что в 2019 году объем сделок вырастет в пределах 30%, что улучшит положение российской столицы.

Добавим, в 2017 году Лондон также стал лидером по объему инвестиций в коммерческую недвижимость в мире. За год объем вложений вырос на 35%, составив $33 млрд, сообщали в JLL. На втором месте тогда был Лос-Анжелес ($23 млрд), а третьим стал Нью-Йорк ($21 млрд).

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