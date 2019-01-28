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28.01.19 / 10:51 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы / Экономика

Торги на Московской бирже открылись ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи – 2499,19 пункта; индекс РТС – 1193,15 пункта

Фото АБН

Торги на Московской бирже в понедельник открылись ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи составил 2499,19 пункта, а индекс РТС – 1193,15 пункта.

В первый час торгов индексы продолжают расти. По фиксингу на 10:45 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,05% и достиг 2499,59 пункта. А индекс РТС увеличился на 0,14% и торгуется у отметки 1193,66 пункта.

Старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб рассказал, что снятие американских санкций с «Русала» накануне вдохновит весь российский рынок. Утром на торгах в Гонконге акции компании прибавляли около 5%. Схожий рост акций на торгах Московской биржи может потянуть за собой вверх весь рынок. Вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2475-2525 пунктов, по индексу РТС — 1180-1205 пунктов.

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