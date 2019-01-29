Беглов рассказал, что Петербургу не хватает снегоплавильных пунктов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе заседания правительства Петербурга, что городу не хватает снегоплавильных и снегоприемных пунктов. Такое заявление прозвучало во вторник.
Кроме того, петербургским службам не хватает малой техники для уборки дворов. Беглов подчеркнул, что грязный снег не стали сбрасывать в реки, по его словам, это большое достоинство уборки снега.
При этом уборка улиц недофинансирована: средств хватает только на 60%, сказал Беглов. В этом году город, по словам врио губернатора, собирается закупить новую технику.
Напомним, в этом январе в Петербурге выпало 85 см снега. За весь зимний сезон снежный покров вырос до 130 см. Снегопады стали рекордными за последние 10 лет.
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