Правительство Петербурга намерено увеличить доходы до 1 трлн рублей в течение пяти-шести лет План будет готов позже

Правительство Петербурга намерено увеличить доходы до 1 трлн рублей в течение пяти-шести лет. Об этом во вторник на заседании правительства сообщи вице-губернатор Евгений Елин.

Доходы должны вырасти к 2024-2025 году, отметил Елин. Конкретный план по повышению доходов будет сформирован к маю текущего года.

По мнению Елина, необходимо повышать эффективность собираемости налогов. Это позволит увеличить доходы в бюджет на 20 млрд рублей.

Напомним, прошлый год Петербург закончил с профицитом. Он составил 10,1 млрд рублей. Доход бюджета — 579,7 млрд рублей. Расходы составили 569,6 млрд рублей.