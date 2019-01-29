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29.01.19 / 11:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Правительство Петербурга намерено увеличить доходы до 1 трлн рублей в течение пяти-шести лет

План будет готов позже

Объем платежей

Фото АБН

Правительство Петербурга намерено увеличить доходы до 1 трлн рублей в течение пяти-шести лет. Об этом во вторник на заседании правительства сообщи вице-губернатор Евгений Елин.

Доходы должны вырасти к 2024-2025 году, отметил Елин. Конкретный план по повышению доходов будет сформирован к маю текущего года.

По мнению Елина, необходимо повышать эффективность собираемости налогов. Это позволит увеличить доходы в бюджет на 20 млрд рублей.

Напомним, прошлый год Петербург закончил с профицитом. Он составил 10,1 млрд рублей. Доход бюджета — 579,7 млрд рублей. Расходы составили 569,6 млрд рублей.

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