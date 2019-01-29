Банковская тайна, подслушка в iPhone и долг Венесуэлы. Итоги вторника

ФАС хочет получить доступ к банковской тайне. В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime. Минфин допустил сложности с выплатой российского долга Венесуэлой. Минюст предложил не наказывать за коррупционные нарушения, совершенные «вследствие обстоятельств непреодолимой силы».

ФАС готовит поправки к закону «О банках и банковской деятельности», которые предоставят ведомству доступ к банковской тайне. Антимонопольная служба обосновала такую необходимость выявлением картельных сговоров компаний.

Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime. Баг устранят на этой неделе.

Министерство финансов РФ допустило, что могут возникнуть сложности с обслуживанием Венесуэлой долга перед Россией из-за политического кризиса в стране. Ближайший платеж в размере $100 млн должен поступить в марте.

Минюст РФ предложил исключить из коррупционного законодательства нарушения, которые совершены «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Предлагается не наказывать за правонарушения, которые вызваны «объективными обстоятельствами».