Банковская тайна, подслушка в iPhone и долг Венесуэлы. Итоги вторника

ФАС готовит поправки к закону «О банках и банковской деятельности», которые предоставят ведомству доступ к банковской тайне. Антимонопольная служба обосновала такую необходимость выявлением картельных сговоров компаний.
Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime. Баг устранят на этой неделе.
Министерство финансов РФ допустило, что могут возникнуть сложности с обслуживанием Венесуэлой долга перед Россией из-за политического кризиса в стране. Ближайший платеж в размере $100 млн должен поступить в марте.
Минюст РФ предложил исключить из коррупционного законодательства нарушения, которые совершены «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Предлагается не наказывать за правонарушения, которые вызваны «объективными обстоятельствами».
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