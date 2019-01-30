«АвтоВАЗ» назвал цены на Lada Vesta Sport Старт продаж намечен на 31 января

Цены на новую Lada Vesta Sport начинаются от 1 009 900 рублей. Об этом в среду сообщили в ПАО «АвтоВАЗ».

Новинка предлагается сразу в максимальной комплектации Luxe. Она включает систему стабилизации, климат- и круиз-контроль, мультифункциональный руль, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистему. Также доступен вариант с пакетом Multimedia – он обойдется покупателю в 1 045 900 рублей.

Авто оснащено форсированный двигатель Lada объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Мощность двигателя составляет 145 л.с., мотор сочетается с «механикой» с усиленными приводами. Добавим, старт продаж намечен на 31 января.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что предложит скидки на Lada с ПТС 2018 года. Акция будет действовать 31 января. Она совмещается с программой автокредитования Lada Finance. В результате выгода может составить до 185 тыс. рублей.