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30.01.19 / 18:17 Новости / Россия и мир

Банкротство туроператоров напоминает проблемы в банковской системе – Орешкин

И ситуацию с дольщиками

Ситуация с банкротством туроператоров «очень похожа» на банковскую систему, проблему дольщиков. Такое мнение высказал в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Он пояснил, что недокапитализированность отдельных туроператоров ведет за собой множество рисков, передает ТАСС. Министр добавил, что МЭР будет «аккуратно работать для обеспечения безопасности» туристов из России.

Напомним, в конце прошлого года российские туристы оказались заблокированы в Китае. Это произошло после того, как авиакомпания «ИрАэро» отказалась выполнять полеты из-за долгов туроператора «Жемчужная река». Ростуризм призвал решить вопрос с возвращением туристов.

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