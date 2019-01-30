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30.01.19 / 21:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный выделил концессионеру «Чижика» участки под строительство трамвайных путей

В аренду

Фото АБН

Смольный выделил ООО «Транспортная концессионная компания» (концессионер строительства трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга) шестнадцать участков под строительство трамвайных путей. Соответствующие постановления от 29 января опубликованы на сайте городской администрации в среду.

Согласно документам, площадь участков составляет от 49 кв. м до 8,7 тыс. кв. м. Комитету имущественных отношений (КИО) поручено в течение месяца заключить с инвестором договор аренды. В зависимости от участка стоимость аренды разнится – от 781 рубля до 205,9 тыс. рублей в год.

Срок строительства объекта – 41 месяц с даты подписания концессионного соглашения о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе, говорится в постановлении. Срок договора аренды – 360 месяцев с этой же даты.

Напомним, в конце прошлого года Смольный и ТКК подписали допсоглашение о строительстве трамвая «Чижик». По нему сроки строительства продлеваются до 1 ноября 2019 года.

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