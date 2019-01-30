Глава ГУ МВД по Петербургу и ЛО заявил, что хочет служить городу Ранее СМИ писали о его переводе в стjлицу

Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов заявил, что «служил и хочет служить городу». Об этом он заявил в среду, выступая в Законодательном собрании Петербурга.

Умнов отвечал на вопрос депутата ЗакСа Максима Резника. Резник спросил его, намерен ли он продолжать работу в своей должности. Умнов сказал: «Если скажут, что это необходимо. Моя судьба не от меня зависит. Но я случил и хочу служить городу. И хочу сказать, что никаких тревожных сведений пока нет».

Напомним, ранее ряд городских СМИ, в том числе «Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили, что Умнов может покинуть Петербург и уйти на повышение. На следующей неделе документ о переводе Умнова в столицу на позицию помощника министра МВД якобы подпишет президент России Владимир Путин. В Петербурге на позиции начальника городского и областного ГУ МВД Умнов провел почти семь лет.