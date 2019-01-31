Добыча газа на месторождении в Египте увеличилась чуть более чем в пять раз

Объем добычи газа в сутки в Египте на месторождении Zohr, который разрабатывается «Роснефтью» вместе с Eni, BP и Mubadala Petroleum и египетскими нефтегазовыми компаниями, вырос за 2018 год чуть более чем в пять раз. Об этом в четверг сообщили в «Роснефти».
На протяжении прошедшего года объем добычи вырос с 11,3 млн куб. м до нынешних 56,6 млн куб. м газа в сутки. Мощности проекта увеличивались постепенно согласно плану развития и Соглашению о продаже газа. В этом году ожидает прирост добычи до — 76 млн куб. м в сутки.
Всего за прошедший год объем добытого газа составил 12,2 млрд куб. м газа. В первые полгода было добыто всего 3,1 млрд куб. м газа. Во втором полугодии этот показатель увеличился почти в четыре раза.
Добавим, месторождение было запущено в декабре 2017 года. Отмечается, что освоение проекта идет опережающими темпами. Кроме того, «Роснефть» назвала проекты на Ближнем Востоке одним из своих стратегических направлений развития.
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