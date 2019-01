OneWeb отложил запуск спутников. Об этом в четверг сообщил основатель британской организации Грег Уайлер.

Он заявил, что причина отмены – проблемы с ракетой. Уайлер уточнил, что со спутниками все в порядке – они готовы к запуску. Он не назвал новую дату запуска.

It’s true, there is an anomoly on the rocket which will cause us to push out the launch. Our satellites are fine and ready to go! More to come…

— Greg Wyler (@greg_wyler) 31 января 2019 г.