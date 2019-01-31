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31.01.19 / 11:20 Новости / Россия и мир

OneWeb отложил запуск спутников

Из-за проблем с ракетой

OneWeb отложил запуск спутников. Об этом в четверг сообщил основатель британской организации Грег Уайлер.

Он заявил, что причина отмены – проблемы с ракетой. Уайлер уточнил, что со спутниками все в порядке – они готовы к запуску. Он не назвал новую дату запуска.

В компании OneWeb заявили, что в ракете-носителе «Фрегат» обнаружили технические проблемы после плановых проверок. «Такие события не редкость в индустрии запуска», — сообщили в компании. Организация отметила, что продолжает совместную работу с российской стороной к подготовке запуска спутников.

Напомним, британская и российские стороны подписали контракт о сотрудничестве в 2015 году. По соглашению, Россия должна запустить на орбиту спутники OneWeb . Запуски должны были пройти в текущем году. Первый назначили на 19 февраля.

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