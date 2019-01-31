OneWeb отложил запуск спутников Из-за проблем с ракетой

OneWeb отложил запуск спутников. Об этом в четверг сообщил основатель британской организации Грег Уайлер.

Он заявил, что причина отмены – проблемы с ракетой. Уайлер уточнил, что со спутниками все в порядке – они готовы к запуску. Он не назвал новую дату запуска.

It’s true, there is an anomoly on the rocket which will cause us to push out the launch. Our satellites are fine and ready to go! More to come… — Greg Wyler (@greg_wyler) 31 января 2019 г.

В компании OneWeb заявили, что в ракете-носителе «Фрегат» обнаружили технические проблемы после плановых проверок. «Такие события не редкость в индустрии запуска», — сообщили в компании. Организация отметила, что продолжает совместную работу с российской стороной к подготовке запуска спутников.

Напомним, британская и российские стороны подписали контракт о сотрудничестве в 2015 году. По соглашению, Россия должна запустить на орбиту спутники OneWeb . Запуски должны были пройти в текущем году. Первый назначили на 19 февраля.