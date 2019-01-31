Смольный рассказал, какие дороги планируется отремонтировать в 2019 году На программу выделят 5 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил Адресную программу ремонта дорог на 2019 год, в которую вошли 127 адресов общей протяженностью 131 км. Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Все объекты разбили на лоты по территориальному принципу. Так, в лот «Юго-западные административные районы» вошли объекты, расположенные в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском и Василеостровском районах.

Лот «Северо-Восточные административные районы» включает Калининский и Красногвардейский районы, а лот «Юго-восточные административные районы» — Московский, Невский, Фрунзенский и Центральный районы. При этом на северо-западе Петербурга дороги отремонтируют в Выборгском и Курортном районах, на юге – Колпинском и Пушкинском. Отдельно выделены объекты в Петроградском районе.

Все адреса, по которым запланирован ремонт дорог, перечислены на сайте КРТИ. Добавим, на ремонт дорог в текущем году Петербург планирует потратить 5 млрд рублей. Предполагается, что конкурсы на поиск подрядчиков объявят в марте 2019 года.

Напомним, в прошлом году в Петербурге было отремонтировано 152 км дорог. Из бюджета на эти цели выделили 5 млрд рублей. В частности, дорожники поменяли асфальт на Невском проспекте.